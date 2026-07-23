Köksbiträden och kockar - timvikarier
Vallentuna kommun / Restaurangbiträdesjobb / Vallentuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Vallentuna
2026-07-23
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Gillar du att laga eller servera mat till barn och äldre? Vill du ha ett flexibelt och omväxlande jobb när det passar just dig? Vi söker nu timvikarier som vill arbeta inom våra kök i skola, förskola och äldreomsorg.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
I Vallentuna är skolrestaurangerna, förskolornas kök samt äldreomsorgens kök organiserade i en kostenhet under kostchefen. I varje kök finns en kökschef med ansvar för sin personal och planering av verksamheten. Vi arbetar efter kommunens övergripande kostpolicy.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde förbereder du inför måltiderna, serverar, diskar och städar. Som kock förbereder och tillagar du olika måltider. Du deltar även i övriga arbetsuppgifter som finns i ett kök. Din arbetsplats varierar och kan vara i olika kök inom skola, förskola samt äldreomsorg inom kommunen.
Som timvikarie arbetar du vardagar, dagtid efter behov i våra verksamheter. Vi behöver vikarier som kan börja redan nu under höstterminen och gärna arbeta även under vårterminen. Under loven har vi ett väldigt begränsat behov av vikarier. Vi ser gärna att du kan jobba som timvikarie hos oss minst 2-3 dagar/vecka.Kvalifikationer
Minst 18 år.
Du behärskar det svenska språket såväl i tal som i skrift.
Meriterande:
Erfarenhet från storhushåll, kafé eller restaurang eller ett stort intresse för matlagning.
Kunskap om specialkost och dess tillagning.
Utbildad kock eller köksbiträde.
Körkort, eller att du på annat sätt kan ta dig snabbt och lätt till våra kök i Vallentuna.Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Du är flexibel och tillgänglig och kan hoppa in där det behövs.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv.
Tjänsten är intermittent (en behovsanställning där du får ersättning per arbetad timme). Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med personligt brev och CV senast 20 augusti 2026.
För mer information kontakta:
Har du frågor om tjänsten, mejla mailto:buf.vikarie@vallentuna.se
.
Information och inspiration om att jobba som vikarie inom våra förskolor och skolor hittar du på https://www.vallentuna.se/vikarie-skola.
Mer information och fackliga representanter hittar du på http://www.vallentuna.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 36 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
10009825