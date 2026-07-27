Köksbiträde Torsviks förskola
Lidingö Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Lidingö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lidingö
2026-07-27
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Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker en positiv och engagerad person för arbete som köksbiträde på Torsviks förskola. Du kommer att ingå i samma driftsgrupp som förskolans kock och lokalvårdare där ni har gemensamt ansvarar för barnens dagliga näringsintag. Kvalité på mat som är lagad från grunden samt en matsal som är inspirerande är en viktig del av Torsviks förskolas utbildning.
Förskolan serverar frukost och lunch, samt frukt till 110 barn och 20 vuxna. I arbetet ingår att tillsammans med ansvarig kock planera och tillaga näringsrika, säkra och goda måltider med hög kvalitet enligt livsmedelsverkets riktlinjer, samt specialkost utifrån kunskap om livsmedelsallergi/ födoämnesallergi.
Som köksbiträde ansvarar du för måltidsservering, att hålla ordning på bufféerna, diskning samt att upprätthålla god hygien och renlighet i köket. Du förväntas arbeta i en digital struktur, vilket innebär att du bidrar till planering av menyer för både varm- och kallkök, har kännedom om beställningsrutiner och de grossister som kommunen har avtal med.
Arbetet ska utföras i enlighet med Lidingö stads och förskolans fastställda mål, styrdokument och policys. Du behöver även kunna söka relevant information via skolplattformen Schoolsoft, stadens intranät samt hantera e-post dagligen.Kvalifikationer
Vi söker dig som gärna har minst 1 års dokumenterad erfarenhet, eller som har erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har vissa förkunskaper om egenkontroll, livsmedelshygien och specialkost. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift då det i arbetet ingår kontakt med leverantörer, samt arbete i vårt digitala system.
Som person är du kreativ och intresserad av barnens tankar kring maten. Du tar ansvar, är noggrann och strukturerad i ditt arbete. Vi ser även att du har lätt för att samarbeta och har en ambition att utveckla förskolans mat tillsammans med barn och pedagoger. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och arbetar utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med att skapa en god utbildning för alla barn samt bidrar till kökets delaktighet och utveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid, sex månaders inledande provanställning kan eventuellt komma att tillämpas.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C334424". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
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181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Förskola Kontakt
Nås via stadens växel
Facklig representant 08-731 30 00 Jobbnummer
10012107