Köksbiträde till vår frukost till Profilhotells Nacka
Ligula Hospitality Group AB / Kockjobb / Nacka Visa alla kockjobb i Nacka
2025-08-17
Profilhotels Nacka är vårt nya hotell där storstad möter skärgård. Här bor man nära shopping, ett rikt kulturliv och fantastisk natur. Hotellet ger de bästa förutsättningarna för att gästen ska få en trevlig vistelse med extra guldkant.
Vi stärker upp vårt team på Profilhotels Nacka och söker nu en medarbetare till frukost med köksvana.
Du skall både älska att möta våra gäster i frukosten och kunna laga vår goda frukost!
Älskar du att ge högklassig service och vill skapa en arbetsplats man är stolt över? Är du en person som delar med dig av erfarenheter och ger positiv energi till dina kollegor? Då har vi arbetsplatsen till dig.
Vi söker dig som har en naturlig fallenhet för att ge service, som gillar att jobba i en positiv miljö med högt tempo. Du gillar struktur och är duktig på att organisera.
Vi ser att du har kökserfarenhet så att du kan planera, förbereda, och tillaga vår härliga frukost!
Du möter utmaningar med ett leende och kommer med lösningar, du har erfarenhet inom serviceyrken och är öppen och hjälpsam. Att ha erfarenhet av att hjälpa till i köket och tillreda varm frukost och är meriterande. Du talar helst både svenska och engelska flytande
OM TJÄNSTEN
Vi söker 1 medarbetare, rollen har varierande arbetstider på både vardagar och helger, tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande så vänta inte utan ansök direkt.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i tillväxt som äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Vi driver idag 46 hotell i 16 städer i Sverige, sex städer i Tyskland och i Köpenhamn i Danmark. Hotellverksamheten bedrivs under varumärkena Collection by Ligula, ProfilHotels by Ligula, Apartments by Ligula, Motel L by Ligula och Good Morning Hotels by Ligula. Genom avtal driver vi även fem Best Western Plus hotell. Vi sysselsätter ca 800 årsanställda och omsätter drygt 1 400 MSEK. Läs mer på ligula.se Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/147". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels Nacka Jobbnummer
9461556