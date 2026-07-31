köksbiträde till Sushirestaurang
ZoriNara AB / Restaurangbiträdesjobb / Mullsjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Mullsjö
2026-07-31
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Vi söker nu ett engagerat och drivet köksbiträde till vår sushirestaurang. Hos oss blir du en viktig del av vårt köksteam och hjälper till att ge våra gäster en fantastisk matupplevelse. Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av ingredienser och råvaror /t.ex. koka sushiris, skära grönsaker/
Assistera sushikockarna vid behov
Enklare matlagning och uppläggning
Diskning, städning och renhållning i köket
Packning av take-way-beställningar
Vem söker vi ?
Vi letar efter dig som är arbetsvillig, stresstålig och har en positiv inställning. Eftersom tempot under lunch och middag kan vara högt, är det viktigt att du är snabb och flexibel. Tidigare erfarenhet av köksarbete eller sushi är meriterande /ett plus/, men inget krav di vi erbjuder upplärning på plats. Det viktigaste är din vilja att lära dig!
En fördel : pratar mongoliska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Viber: +46760658448
E-post: enkuul918@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ZoriNara AB
(org.nr 559333-3171)
Järnvägsgatan 27 (visa karta
)
565 32 MULLSJÖ Jobbnummer
10016649