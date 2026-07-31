köksbiträde till Sushirestaurang

ZoriNara AB / Restaurangbiträdesjobb / Mullsjö
2026-07-31


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Vi söker nu ett engagerat och drivet köksbiträde till vår sushirestaurang. Hos oss blir du en viktig del av vårt köksteam och hjälper till att ge våra gäster en fantastisk matupplevelse.

Publiceringsdatum
2026-07-31

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av ingredienser och råvaror /t.ex. koka sushiris, skära grönsaker/
Assistera sushikockarna vid behov
Enklare matlagning och uppläggning
Diskning, städning och renhållning i köket
Packning av take-way-beställningar

Vem söker vi ?
Vi letar efter dig som är arbetsvillig, stresstålig och har en positiv inställning. Eftersom tempot under lunch och middag kan vara högt, är det viktigt att du är snabb och flexibel. Tidigare erfarenhet av köksarbete eller sushi är meriterande /ett plus/, men inget krav di vi erbjuder upplärning på plats. Det viktigaste är din vilja att lära dig!
En fördel : pratar mongoliska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Viber: +46760658448
E-post: enkuul918@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ZoriNara AB (org.nr 559333-3171)
Järnvägsgatan 27 (visa karta)
565 32  MULLSJÖ

Jobbnummer
10016649

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