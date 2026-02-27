Köksbiträde till Sushi restaurang i Alvesta
Restaurangbiträdesjobb / Alvesta
2026-02-27
Annonsrubrik:
Sushikock sökes till Sakura Sushi i Alvesta
Yrke:
Sushikock
Annonstext:
Sakura Sushi i Alvesta söker en sushikock med viss erfarenhet.
Vi letar efter dig som kan arbeta självständigt, är noggrann och trivs i ett högt tempo. Du bör ha grundläggande kunskaper i att laga sushi och hantera råvaror på ett hygieniskt sätt.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror
Tillagning av sushi och andra japanska rätter
Städning och ordning i köket
Samarbete med övrig personal
Vi erbjuder:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt arbeteKvalifikationer
Erfarenhet av sushi är meriterande
Ansvarstagande och punktlighet
Grundläggande svenska eller engelska
Arbetsplats: Alvesta Allbogatan 17
Start: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
0046734111211
E-post: Sakura.invoice@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abubakarova, Sumaya
Fjärilsvägen 14 (visa karta
)
342 33 ALVESTA Arbetsplats
Abubakarova Sumaya Jobbnummer
9768107