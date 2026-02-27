Köksbiträde till Sushi restaurang i Alvesta

Abubakarova, Sumaya / Restaurangbiträdesjobb / Alvesta
2026-02-27


Annonsrubrik:
Sushikock sökes till Sakura Sushi i Alvesta

Yrke:
Sushikock

Annonstext:
Sakura Sushi i Alvesta söker en sushikock med viss erfarenhet.

Vi letar efter dig som kan arbeta självständigt, är noggrann och trivs i ett högt tempo. Du bör ha grundläggande kunskaper i att laga sushi och hantera råvaror på ett hygieniskt sätt.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror
Tillagning av sushi och andra japanska rätter
Städning och ordning i köket
Samarbete med övrig personal

Vi erbjuder:

Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt arbete

Kvalifikationer
Erfarenhet av sushi är meriterande
Ansvarstagande och punktlighet
Grundläggande svenska eller engelska

Arbetsplats: Alvesta Allbogatan 17
Start: Enligt överenskommelse

Skicka din ansökan till:

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
0046734111211
E-post: Sakura.invoice@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abubakarova, Sumaya
Fjärilsvägen 14 (visa karta)
342 33  ALVESTA

Arbetsplats
Abubakarova Sumaya

Jobbnummer
9768107

