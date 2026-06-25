Köksbiträde till STF Saltoluokta
Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Jokkmokk Visa alla restaurangbiträdesjobb i Jokkmokk
2026-06-25
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Svenska Turistföreningen driver nio fjällstationer
Nu söker vi omgående ett köksbiträde/matlagningsintresserad fjällvärd till köket på Saltoluokta fjällstation. Du tycker om att bjuda på dig själv och vill leverera gästservice i världsklass. Startdatum enligt överenskommelse. Läs mer om anläggningarna här.
Livet på en fjällstation är varierande, spännande och lärorikt - precis som en dag på fjället kan vara. Förutom boende, mat och naturupplevelser bygger vår verksamhet på möten mellan människor. I mötet med våra gäster skapar vi minnen, levererar kunskap och bjuder på upplevelser utöver det vanliga.
Restaurangbesöket är en stor del av vistelsen hos oss, och för oss är det viktigt att erbjuda vällagad mat gjord på bra råvaror med ett gott värdskap. Som köksbiträde är du en del i att varje gäst får en minnesvärd helhetsupplevelse. Vilt, ekologiskt och närproducerat är viktiga val för oss. Våra värdeord omtänksam, nyfiken, äkta, professionell och engagerad genomsyrar hela vår organisation och vårt arbetssätt.
Vad innebär rollen?
Planera, förbereda och tillaga mat
Presentera maten på ett tilltalande sätt
Eventuellt stötta upp fjällstationen i andra uppgifter
Vi arbetar ofta i små arbetsgrupper där flexibilitet och initiativförmåga är viktiga. Tjänsterna är mångsidiga och innehåller flera arbetsområden.
Vem är du?
Har erfarenhet av storkök och matlagning
Har ett brinnande intresse för mat och att lära dig mer
Lagspelare som vill vara en del av ett härligt team
Ansvarstagande och mån om att bidra till helhetsupplevelsen för våra gäster
Goda kunskaper inom svenska och/eller engelska
Du behöver vara bra på att samarbeta och uppskatta att bo kollektivt, då vi både bor och arbetar tillsammans
Meriterande om du har erfarenhet av kock-yrket och grundläggande kunskaper inom livsmedelssäkerhet, egenkontroll och HACCP
Vad du kan förvänta dig som arbetstagare
Anställningsform: Säsongsanställning: start i juli till och med september
Tjänstegrad 85-100%
Månadslön enligt kollektivavtal: Visita/HRFs Gröna Riksavtalet och Turistsupplementet
Arbetsschema följer verksamhetens behov och innebär arbete såväl vardagar som helger, dagtid som kvällstid
Kostavdrag enligt kollektivavtal, regleras av Skatteverket
Vad erbjuder vi?
Personalboende mot hyresavdrag, tillsammans med kollegor på fjällstationen
Interna utbildningar relevanta för din tjänst t.ex. hållbarhet & värdskap
En fritid med fjället precis utanför dörren
Utvecklingsmöjligheter inom STF
Minnen för livet och erfarenhet från besöksnäringen
Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt! Ingen AI, bara människor – engagerad personal sköter hela rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7971440-2071828". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag
(org.nr 556415-4259), https://svenskaturistforeningen-1692264274.teamtailor.com
STF Saltoluokta Fjällstation (visa karta
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982 99 GÄLLIVARE Arbetsplats
Svenska Turistföreningen Jobbnummer
9979755