Köksbiträde till Rosegarden Varberg Nord
Rosegarden Varberg AB / Restaurangbiträdesjobb / Varberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Varberg
2026-07-03
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Är du vår nästa Wok-stjärna? Bli en del av Rosegarden-familjen!
Rosegarden Neo Asian är en välkänd och populär restaurangkedja med asiatiska smaker som fått Sverige att sukta efter mer. Vår första restaurang, som öppnade i hjärtat av Värnamo, lade grunden för vårt äventyr och idag driver vi stolt 18 restauranger runt om i landet. Nu söker vi dig som vill bli en del av vår familj och förgylla våra gästers smakupplevelser!
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som har en passion för asiatisk matlagning och som vill ta med den energin till vår kökspersonal i Varberg. Du har en positiv inställning och bidrar till en god stämning i köket. Du arbetar effektivt och trivs med att vara en del av ett team där alla strävar mot samma mål. Du talar svenska eller engelska, men meriterande om ni kan ytterligare ett asiatisk språk såsom kinesiska eller vietnamesiska. Vi söker både dig som kan arbete heltid och deltid.
Vad vi erbjuder
Som en del av vårt team kommer du att få arbeta med innovativ teknik och automatiserade robotar som revolutionerar tillagningsprocessen – en unik möjlighet att kombinera traditionellt hantverk med framtidens kök. En heltidstjänst med arbete både vardagar och helger. Ett härligt gäng kollegor och en chans att utvecklas inom en etablerad restaurangkedja
Låter det som något för dig? Varmt välkomna med er ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@rosegardengroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Varberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosegarden Varberg AB
(org.nr 559068-1655)
Gunnetorpsvägen 3 (visa karta
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432 48 VARBERG Jobbnummer
9992191