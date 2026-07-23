Köksbiträde till Rosegarden Gislaved
Restaurang Bambu Gislaved AB / Restaurangbiträdesjobb / Gislaved Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gislaved
2026-07-23
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Rosegarden Gislaved ingår i Rosegarden Group, en restaurangkoncern som omfattar över 16 restaurangenheter runt om i Sverige. Vi är en väletablerad restaurangkedja som har specialiserat oss på mat från Östasien. På kort tid har vi växt från några fåtal restauranger till över 16 enheter. För rätt person finns det goda karriärmöjligheter.
Vi söker nu efter nya köksbiträden till Rosegarden Gislaved, Heltid
Vi söker entusiatiska personer inom det asiatiska köket till vår restaurang i Gislaved.
Du skall vara en ansvarsfull, positiv och effektiv person och gillar att arbeta i grupp.
Vi kräver att du behärskar svenska eller engelska språket. Meriterande om du även kan kinesiska eller vietnamesiska.
Asiatisk matlagning innebär kinesisk, japansk, thailändsk, vietnamesisk etc.
Arbetets omfattning är heltid.
Vänligen inkom med skriftlig ansökan via CV & personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: gislaved@rosegardengroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde RosegardenGislaved". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Bambu Gislaved AB
(org.nr 559106-7649)
Smålandiagatan 1 (visa karta
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332 30 GISLAVED Arbetsplats
Rosegarden Gislaved Jobbnummer
10010418