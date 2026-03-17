Köksbiträde till restaurang i härlig miljö
Vi söker dig som redan är eller vill bli köksbiträde (eller kanske du har som mål att bli kock?) och ta plats i köket på Bergafjärdens Restaurang! Vi är ett glatt och sammansvetsat gäng som jobbar intensivt under sommarmånaderna. Att jobba hos oss är roligt - under soliga sommardagar har vi mycket att göra och vi hjälps alla åt; krisar det i disken hoppar någon in där, behöver servisen hjälp att servera hoppar vi in där. Vi satsar på helhetsupplevelsen för våra semesterfirande gäster genom att servera god mat av högkvalitativa råvaror och en trevlig service.
Din primära arbetsuppgift som köksbiträde på Bergafärdens Restaurang är att hjälpa kockarna med förberedelser inför serveringarna. Vi serverar både lunch och à la carte, så det är allt från att skära sallad till att tillaga och förbereda de tillbehör som vi serverar till maträtterna. Vi hjälps åt i disken, men är det mycket i restaurangen ingår arbete i disken också. Du kommer att jobba i ett högt tempo och därför är det extra viktigt att du förstår att kommunikation är avgörande för ett smidigt och roligt teamwork. Ditt CV är inte lika viktigt som din vilja att jobba och utvecklas tillsammans med oss - kunskapen har vi redan och vi lär gärna ut den.
Många av dem som jobbar i restaurangen kommer tillbaka under sommarmånaderna - det ser vi som ett kvitto på att vi är en bra arbetsplats där vi har roligt på jobbet!
Anställningen kan anpassas till både del- eller heltid enligt överenskommelse och perioden avser 1 juni - 31 augusti. Tillträde kan ske tidigare om överenskommet.
Lön enligt kollektivavtal.
Låter detta intressant för dig? Skicka gärna CV och personligt brev med ämnesrad "Jobbansökan Köksbiträde" så snart som möjligt till info@bergafjarden.nu
- vi ser fram emot din ansökan!
Vi har inte möjlighet att ta emot telefonsamtal gällande denna annons och undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@bergafjarden.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Jobbansökan Köksbiträde".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergafjärdens Camping AB
862 96 NJURUNDA
Bergafjärdens Camping AB
