Köksbiträde till Ortopedavdelningen, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Restaurangbiträdesjobb / Örnsköldsvik Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örnsköldsvik
2026-01-15
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi på Ortopedavdelningen arbetar patientnära i vårdteam med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi är alla delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården och vår verksamhet. Vårt mål är att alltid utgå från patientens behov och bevara det friska. Vår verksamhet består av ett spännande arbetslag med en blandning av individer i olika åldrar, män och kvinnor. Glad stämning och gott samarbete präglar avdelningen. Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde 2026-03-23 till och med 2026-09-30. Vi planerar en individuell introduktion för att ge goda förutsättningar inför uppdraget.
Köksbiträde till Ortopedavdelningen, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Sedvanliga uppgifter för ett köksbiträde för en vårdavdelning
Tillagning och iordningställande av frukost, mellanmål och kvällsmål.
Beställning och servering av lunch och middag som levereras av Örnsköldsviks Kommun samt beställning av övriga livsmedel
Köksuppgifter som disk, rengöring samt beställning av varor och mat
I arbetsuppgifterna ingår också egenkontroller gällande livsmedel
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom restaurang och/eller storkök
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Är utbildad undersköterska (Bifoga bevis vid ansökan)
Har erfarenhet av vårdyrket
Har erfarenhet från restaurang och/eller storkök
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Självgående
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Therese Lundvall +4666089568 Jobbnummer
9685122