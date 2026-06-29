Köksbiträde till mottagningskök
Tanums kommun / Restaurangbiträdesjobb / Tanum Visa alla restaurangbiträdesjobb i Tanum
2026-06-29
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Kostenheten söker köksbiträde till mottagningsköket på Hogane förskola. Tjänsten är ett vikariat på 81 procent från 2026-08-03 till 2027-08-13.
Vi arbetar för att servera näringsriktig och god mat!
Vi söker Dig som vill engagera Dig för att med oss utveckla vårat kök. Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer gällande mat till barn i förskola, elever inom grundskola och mat till äldre.
Vid behov kan du bli placerad i andra kök. Dina arbetsuppgifter
Lättare matlagning, salladsberedning, provsmakning, hantering av alla de livsmedel som används i köken samt att på ett praktiskt och trevligt sätt servera maten. Övrigt förekommande arbetsuppgifter är disk samt städ av kökens lokaler. Beställning av varor och viss matlagning. Arbetet kräver ett aktivt deltagande i verksamheten för att gästerna ska få den positiva matupplevelsen som man kan förvänta sig. Kvalifikationer
Krav för tjänsten som köksbiträde är:
• Du har goda och aktuella kunskaper inom livsmedelshygien och specialkost.
• Arbetslivserfarenhet från motsvarande typ av kök.
• Alla skrivna instruktioner och all annan kommunikation sker på svenska så vi vill att du talar och förstår svenska väl.
Vi ser gärna att;
• Du är engagerad och driven
• Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad
• Du är stresstålig, flexibel och har en god organisationsförmåga samt kan arbeta både i grupp och självständigt
• Du har god kommunikativ förmåga
• Du ser fram emot delaktigheten med eleverna, vårdtagaren, kundenAnställningsvillkor
Semestertjänst, månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Du är välkommen med frågor till Malin Jonasson tfn 0525-184 06. Fackliga företrädare nås på telefon 010-4429431.
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola måste uppvisas innan anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Välkommen med din ansökan!
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
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Tanum Kommun - Att bo i Tanum | nykommun.se
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Kommun
(org.nr 212000-1348), http://www.tanum.se
Apoteksvägen 6 (visa karta
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457 31 TANUMSHEDE Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Kostenheten, Fjällbacka service Kontakt
Malin Jonasson 0721455143 Jobbnummer
9983909