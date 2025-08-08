Köksbiträde till Mandala Freshfood Bar AB

Releconomy AB / Kockjobb / Uppsala
2025-08-08


Visa alla kockjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Releconomy AB i Uppsala, Östhammar, Heby, Knivsta, Täby eller i hela Sverige

Vi söker en duktig och erfaren pizzabagare som vill bli en del av vår insats att bli Uppsalas bästa pizzeria. Anställningen innefattar bakning av napolitanska pizzor, beredning av råvaror, lagning av enklare maträtter, och andra diverse arbetsuppgifter i köket och restaurangen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: k-yesilmen@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Releconomy AB (org.nr 559196-3482)
Torgny Segerstedts Allé 46 (visa karta)
752 57  UPPSALA

Arbetsplats
Farina- Mandala Freshfood Bar AB

Jobbnummer
9451360

Prenumerera på jobb från Releconomy AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Releconomy AB: