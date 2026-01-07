Köksbiträde till lunchrestaurang - Borås
2026-01-07
Viareds 2 kockar söker en köksbiträde. Vi är lunchrestaurang som serverar frukost, lunch och erbjuder catering. Mer information finns att få på vår hemsida.
Vi söker dig med minst 2 års erfarenhet inom branschen. Dina arbetsuppgifter är bl.a. ta emot gäster, kassahantering, diska, lunch utkörningar samt enklare matlagning.
B körkort är ett krav. Deltid 60%-80%, Dagtids arbete.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: 2kockar@gmail.com Omfattning
