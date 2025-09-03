Köksbiträde till Lunaskolan Södra
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sollentuna
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker nu ett köksbiträde till skolmatsalen på Lunaskolan Södra
Vi söker en engagerad köksbiträde som vill bli en del av oss på Lunaskolan Södra.
Vi serverar dagligen skollunch till ca 150 elever och personal. Vi har för närvarande ett mottagningskök och får catering av skollunchen från närliggande skola.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler på Stora Essingen.
Tjänsten Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar förberedelse för skollunchen, ta emot matleveranser, hålla köket och matsalen rent och hygieniskt genom att bland annat diska, torka och rengöra köksredskap och arbetsytor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av skolkök/restaurangverksamhet.
Dina egenskaper
Det är viktigt att du har en god känsla för hygien och kan följa rutiner och instruktioner noggrant. Du har en positiv attityd, ser möjligheter, kan arbeta både självständigt och i team. Du är serviceinriktad, har förmågan att se vad som behöver göras och har en god kommunikationsförmåga.
Du är prestigelös och tror på samarbete i syfte att utveckla och utvecklas. För dig är det viktigt med goda och förtroendefulla relationer till både ledning, kollegor, vårdnadshavare/närstående och elever/brukare. Du delar våra värderingar Framåt, Tillsammans med Hjärta och Klokhet.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan.
Varaktighet: Allmän visstidsanställning
Omfattning: sysselsättningsgrad 50 %
Arbetstid: Måndag-fredag 10-14
Lön: Individuell lön
Vi tillämpar kollektivavtal, erbjuder friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår förmånsportal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: : 2025-09-14. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Kontakt: Vid frågor om tjänsten, kontakta Helena Sandén, rektor.
Välkommen med din ansökan!
Före anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Utvecklingspedagogik Sverige AB
(org.nr 556471-5729), http://up.se Arbetsplats
Utvecklingspedagogik Kontakt
Helena Sandén helena.sanden@up.se 070-882 80 10 Jobbnummer
9491066