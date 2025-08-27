Köksbiträde till libanesiskt kök
2025-08-27
Vi på Beirut Bistro söker nu ett engagerat köksbiträde som kan förstärka vårt team!
Vi börjar med enklare arbetsuppgifter som disk, städning och kallskänk för att du successivt ska skolas in i vårt kök. Med rätt inställning och vilja att lära finns möjlighet att utvecklas och ta större ansvar.
Period: Tillsvidare, start omgående
Plats: Beirut Bistro, Hornsbergs Strand 85, 112 15 Stockholm
Anställningsformer: 100% tillsvidare, med provanställning (6 mån).
Vi söker dig som:
Har introduktionsstöd
Kan hantera grillen och har god knivteknik
Är bekant med det libanesiska köket och har en passion för dess smaker
Behärskar arabiska och svenska
Är en lagspelare med positiv inställning och hög arbetsmoral
Vi erbjuder:
En fartfylld och inspirerande arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom det libanesiska köket
En unik möjlighet att arbeta i en av Stockholms mest levande restauranger
Vill du vara en del av vårt team? Ansök via länken nedan!https://beirutbistro.se/jobba-hos-oss/
Klicka på knappen "kökspersonal" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
(org.nr 556872-4883), https://beirutbistro.se/
Hornsbergs Strand 85
)
112 15 STOCKHOLM
9477479