Köksbiträde till Johan Skytteskolan
2026-01-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Vi söker ett köksbiträde till skolrestaurangen till en tills vidaretjänst.
Johan Skytteskolan har ca 1100 elever och ligger i södra Älvsjö. Skolan består av två skolbyggnader. På grund av pensionsavgång söker vi nu ett köksbiträde till vårt tillagningskök i byggnaden för elever i förskoleklass till och med årskurs 6.
I köket jobbar en kock och tre köksbiträden med tillagning och servering av lunch och mellanmål till våra elever. Johan Skytteskolan har ytterligare ett tillagningskök beläget i den intilliggande högstadiebyggnaden. Vår kökschef har övergripande ansvar för våra två kök.
Vår mat som serveras i skolrestaurangen ska alltid vara, god, tilltalande, modern och nyttig. Vi ser skolmåltiden som en pedagogisk möjlighet att introducera våra elever till olika matkulturer och vi är måna om att laga den mat som eleverna äter.
Tillsammans arbetar vi för att minska matsvinnet, minska vår klimatpåverkan, höja andelen ekologiskt och utveckla skolmåltiden. Skolmaten är viktig för att eleverna ska få en bra skoldag och skolresultat.
Länk till skolan: http://johanskytteskolan.stockholm.se
Din roll
Du kommer i rollen som köksbiträde att arbeta tillsammans med övrig kökspersonal för att erbjuda eleverna den bästa tänkbara matupplevelsen.
Dina arbetsuppgifter består i att biträda vid matlagning, tillreda salladsbuffé, förbereda skolans restaurang för servering samt iordningställande före- under- och efter lunch och mellanmål. I arbetet ingår även diskning, städning, göra egenkontroller med dokumentation samt ta emot varuleveranser.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha gymnasial utbildning inom livsmedelsprogrammet eller erfarenhet inom yrket som har givit motsvarande kunskaper.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet från arbete inom skolkök, helst inom liknande roll.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Johan Skytteskolan Kontakt
Lina Bianchi 08-50821717 Jobbnummer
9668643