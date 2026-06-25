Köksbiträde till Höglandskolans kök
Örnsköldsviks kommun / Restaurangbiträdesjobb / Örnsköldsvik Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örnsköldsvik
2026-06-25
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Till Höglandskolans kök söker vi ett köksbiträde på 50 % för perioden 17 augusti 2026 till 30 april 2027. Arbetstiden är förlagd till kl. 08.00–12.00, helgfri måndag–fredag.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med kockar i köket där du får förbereda för måltider och sköta enklare matlagning. Diska, städa, paketera och hantera varor. Även matsalsservering.Kvalifikationer
Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av arbete inom kök, vana att arbeta efter egenkontroll och checklistor.
Vi söker dig som trivs att arbeta självständigt likväl i grupp, är flexibel och serviceinriktad. Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift för att kunna ta del av arbetsordningar, rutiner, checklistor och för att föra trygg kommunikation på arbetsplatsen.
Vårt arbetssätt att kunna täcka upp för varandra gör att du ska kunna arbeta i andra kök inom organisationen. Tillsammans med ytterligare medarbetare i andra kök inom området ingår du i en större arbetsgrupp med köksenhetschef som närmsta chef.
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Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Resursplanerare
Charlotta Gavelin charlotta.gavelin@ornskoldsvik.se 0660-88000 Jobbnummer
9979799