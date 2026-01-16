Köksbiträde till Anstalten Salberga, semestervikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Salbergas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/salberga/#verksamhet
Som köksbiträde arbetar du med många olika arbetsuppgifter som förekommer i ett storkök. Du kommer bland annat arbeta med paketering av matlådor som levereras till klienter, beredning av bland annat salladsbuffé och förberedelser för matlagning, disk, städ, handha personalrestaurangen under luncher samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetet innebär även att stötta i självförvaltningen med paketering och leverans vid behov. Enklare tillagning av mat kan förekomma.
I köket på Salberga arbetar idag fyra kockar, tre köksbiträden och en köksansvarig. De lagar mat till klienter som inte har självförvaltning enligt konceptet cook and chill, samt lagar mat till anstaltens personalrestaurang. I dagsläget tillagas cirka 1 400 portioner per dag.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av arbete inom storkök.
• Datorvana.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Erfarenhet av packning och logistikarbete.
• Erfarenhet av att arbeta med specialkost.
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
