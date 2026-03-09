Köksbiträde till anstalten Haparanda - timvikariat
2026-03-09
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Luleå är Kriminalvårdens nordligaste och omfattar anstalterna Luleå och Haparanda samt häktet Luleå. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalterna är de intagna sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom anstalternas träproduktion. Till anstalten respektive häktet Luleå tar du dig enkelt med kollektivtrafik, är du bilburen parkerar du på vår personalparkering. Anstalten Haparanda ligger fem minuters promenad från Haparanda station.
Läs mer om anstalten Haparandas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/haparanda/#verksamhet
Läs mer om anstalten Haparandas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/haparanda/#verksamhet

Arbetsuppgifter
Som köksbiträde hos oss arbetar du i ett storkök och ingår i en arbetsgrupp med både kockar och köksbiträden som lagar mat till de intagna på anstalten och häktet i Luleå. Arbetsuppgifterna är planering, inköp, tillagning och servering av lunchoch middag, beredning av frukost och kvällsmål. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker delvis i samverkan med annan personal med andra funktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete inom restaurang- eller storkök som Kriminalvården bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Restaurang- och/eller storhushållsutbildning
* Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
* B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310609". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Haparanda Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Paula Pietinhuhta 076 313 35 86 Jobbnummer
9783712