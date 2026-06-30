Köksbiträde sushi
Kaizu Växjö AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö
2026-06-30
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, Värnamo
eller i hela Sverige
Vi söker en stjärna till vårt sushiteam!
Vill du arbeta i ett härligt team där kvalitet, glädje och passion för sushi står i fokus? Då kan du vara den vi letar efter!
Vi söker nu en engagerad och positiv medarbetare till vårt sushiteam på heltid.
Om rollen
Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat team där vi tillsammans skapar högkvalitativ sushi och en trevlig upplevelse för våra gäster. Du bidrar med energi, noggrannhet och en vilja att utvecklas.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse och passion för sushi och matlagning
Är ansvarstagande, effektiv och noggrann
Trivs med att arbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Har en vilja att lära dig och utvecklas tillsammans med ossPubliceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet eller utbildning inom matlagning
Du kan kommunicera på svenska eller engelska
Arbetstider:
Heltid
Arbetspass fördelade på både vardagar och helger
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att träffa dig!
Vi ber dig inkludera både CV och personligt brev i din ansökan. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: info@kaizu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaizu Växjö AB
(org.nr 559535-9737)
Storgatan 25 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Jobbnummer
9986100