Köksbiträde sökes till ChopChop Sundsvall
ChopChop AB / Restaurangbiträdesjobb / Sundsvall Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sundsvall
2026-07-05
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ChopChop Sundsvall söker köksbiträde! 🍜🔥
Har du jobbat i restaurang tidigare och gillar att laga mat? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker nu dig som vill arbeta som köksbiträde på heltid (100 %) med start så snart som möjligt.
Vad gör man hos oss?
Hos oss jobbar du i köket och hjälper till där det behövs.
Du förbereder råvaror – skär grönsaker, kött och annat (vi ser gärna att du har knivvana).
Du jobbar antingen med sushi (kalla köket) eller i varmköket med wok och asiatiska rätter.
Du hjälper till med matlagning, disk och att hålla ordning i köket.
Du tar emot leveranser och ser till att allt är rent och snyggt.
Du jobbar tillsammans med ett team där alla hjälps åt.
Vem är du? 🎯
Du har tidigare erfarenhet från restaurang.
Du gillar matlagning och vill bli bättre i köket.
Du har grundläggande knivvana och jobbar snabbt men noggrant.
Du trivs i ett högt tempo och gillar att jobba i team.
Vad får du av oss? 🤝
Heltidsjobb i ett växande företag.
Ett skönt team med bra stämning.
Möjlighet att utvecklas och lära dig mer.Publiceringsdatum2026-07-05Om tjänsten
Tjänst: Heltid Lön: Månadslön
Vi serverar mat och utvecklar människor – vill du vara med? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7009502-2086388". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://work.chopchop.se
Förarvägen 1 (visa karta
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863 37 SUNDSVALL Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
9992729