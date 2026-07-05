Köksbiträde sökes till ChopChop Sundsvall

ChopChop AB / Restaurangbiträdesjobb / Sundsvall
2026-07-05


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ChopChop Sundsvall söker köksbiträde! 🍜🔥
Har du jobbat i restaurang tidigare och gillar att laga mat? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker nu dig som vill arbeta som köksbiträde på heltid (100 %) med start så snart som möjligt.
Vad gör man hos oss?
Hos oss jobbar du i köket och hjälper till där det behövs.

Du förbereder råvaror – skär grönsaker, kött och annat (vi ser gärna att du har knivvana).

Du jobbar antingen med sushi (kalla köket) eller i varmköket med wok och asiatiska rätter.

Du hjälper till med matlagning, disk och att hålla ordning i köket.

Du tar emot leveranser och ser till att allt är rent och snyggt.

Du jobbar tillsammans med ett team där alla hjälps åt.

Vem är du? 🎯
Du har tidigare erfarenhet från restaurang.

Du gillar matlagning och vill bli bättre i köket.

Du har grundläggande knivvana och jobbar snabbt men noggrant.

Du trivs i ett högt tempo och gillar att jobba i team.

Vad får du av oss? 🤝
Heltidsjobb i ett växande företag.

Ett skönt team med bra stämning.

Möjlighet att utvecklas och lära dig mer.

Publiceringsdatum
2026-07-05

Om tjänsten
Tjänst: Heltid Lön: Månadslön
Vi serverar mat och utvecklar människor – vill du vara med?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7009502-2086388".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ChopChop AB (org.nr 559008-9214), https://work.chopchop.se
Förarvägen 1 (visa karta)
863 37  SUNDSVALL

Arbetsplats
ChopChop

Jobbnummer
9992729

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