Köksbiträde sökes till ChopChop Östersund
ChopChop AB / Restaurangbiträdesjobb / Östersund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Östersund
2026-07-29
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Vi serverar mat och utvecklar människor - Vill du vara med?
ChopChop söker Köksbiträden till vår nya restaurang i Östersund.
Är du stjärnan vi söker till köket! 🤩 🍜🔥 Vi planerar att öppna upp i September och vi söker dig som gillar du att jobba med händerna, lära dig nya saker och vara en del av ett team med högt tempo och mycket skratt? Perfekt! Vi söker nu köksbiträde som vill jobba heltid (100 %) – med start i mitten på augusti!
Vad gör man hos oss?
Hos oss jobbar du i köket och hjälper till där det behövs.
Du förbereder råvaror – skär grönsaker, kött och annat (vi ser gärna att du har knivvana).
Du jobbar antingen med sushi (kalla köket) eller i varmköket med wok och asiatiska rätter.
Du hjälper till med matlagning, disk och att hålla ordning i köket.
Du tar emot leveranser och ser till att allt är rent och snyggt.
Du jobbar tillsammans med ett team där alla hjälps åt.
Vem är du? 🎯
Du har tidigare erfarenhet från restaurang.
Du gillar matlagning och vill bli bättre i köket.
Du har grundläggande knivvana och jobbar snabbt men noggrant.
Du trivs i ett högt tempo och gillar att jobba i team.
Vad får du av oss? 🤝
Heltidsjobb i ett växande företag.
Ett skönt team med bra stämning.
Möjlighet att utvecklas och lära dig mer.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Tjänst: Heltid Lön: Månadslön
Vi serverar mat och utvecklar människor – vill du vara med?
Tillträde i mitten på augusti eller enligt överenskommelse. Tjänsten startar med introduktion och upplärning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7914525-2122340". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://work.chopchop.se
Hagvägen 10 (visa karta
)
831 48 OSTERSUND Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
10015498