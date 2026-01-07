Köksbiträde sökes till ChopChop Gävle
ChopChop AB / Restaurangbiträdesjobb / Gävle Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gävle
2026-01-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ChopChop AB i Gävle
, Falun
, Uppsala
, Borlänge
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi serverar mat och utvecklar människor - Vill du vara med?
ChopChop Gävle söker ny stjärna till köket! Gillar du att jobba med händerna, lära dig nya saker och vara en del av ett team med högt tempo och mycket skratt? Perfekt! Vi söker nu köksbiträde som vill jobba heltid (100 %) - med start så snart som möjligt!
Vad gör man som köksbiträde hos oss?Bra fråga! Här kommer en ärlig och tydlig bild av vad jobbet innebär:
Du preppar och förbereder råvaror - allt från att skära grönsaker till att förbereda kött och såser.Du håller köket igång - det betyder att du hjälper till med enklare tillagning, fixar disken och ser till att allt flyter på.Du tar emot leveranser och håller rent - vi jobbar med kvalitet och ordning. Ingen gillar kaos, så vi hjälps åt att hålla köket snyggt och säkert.Du samarbetar tätt med teamet - här är vi ett gäng som hjälper varandra, lär oss tillsammans och har kul även när det är fullt ös.
Vem söker vi? - Du är redo att ge 100 % i köket - och gärna med ett leende.- Du är nyfiken, arbetsvillig och gillar att göra rätt från början.- Du gillar fartfyllda miljöer, men klarar också av att vara noggrann.- Erfarenhet? Inte nödvändigt - vi lär dig. Men viljan måste komma från dig.
Vad får du av oss? - En trygg heltidstjänst i ett företag som växer snabbt.- Ett grymt team där vi jobbar tillsammans och stöttar varandra.- Möjlighet att växa, både personligt och inom företaget.- Utbildning på plats - vi ser till att du blir trygg i din roll.
Omfattning om tjänst - Heltid
Lön: Månadslön
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7014109-1777786". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://work.chopchop.se
Fjärdingsvägen 2 (visa karta
)
802 93 GÄVLE Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
9672389