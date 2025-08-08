Köksbiträde sökes till central lunchrestaurang i Kalmar
2025-08-08
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning hjälper just nu en Lunchrestaurang i Kalmar att hitta ett restaurangbiträde med stort intresse för matlagning och att ge kunden service i toppklass.
Är du intresserad av matlagning och att ge god service? Vill du arbeta i ett framgångsrikt team med trevliga kollegor? Då kan du vara rätt person för oss!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Vi söker ett engagerat köksbiträde till vår lunchrestaurang på Kvarnholmen i Kalmar. Tjänsten är på 75 % och är initialt en provanställning på 6 månader, med möjlighet till förlängning alt. tillsvidareanställning. Arbetsuppgifter
• Förberedelse och tillagning av mat tillsammans med dina kollegor
• Hjälpa till med olika köksuppgifter
• Se till att hygien- och säkerhetsföreskrifter följs
• Kassaservice och servering
• Se till att restaurangen alltid är snygg och ser trevlig och inbjudande ut.
Vi söker dig som:
• Har minst ett års erfarenhet av köksarbete i arbete eller utbildning eller likvärdig erfarenhet
• Är van vid livsmedelshantering och är medveten om allergier och hygienkrav
• Är serviceinriktad, självgående och kan arbeta under högt tempo
• Är ansvarsfull, pålitlig och kan hålla många bollar i luften
• Utbildning inom restaurang/kök är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
• Ett spännande arbete i en centralt belägen restaurang
• Ett trevligt arbetslag med god gemenskap
• Möjlighet till utveckling inom köksarbete
• Lön enligt kollektivavtal
Plats: Kvarnholmen, Kalmar
Tjänstgöringsgrad: 75 %
Anställningstid: 6 månader med möjlighet till förlängning alt. tillsvidareanställning Kontaktperson för detta jobb
Keith Anderssonkeith@norbergsrekrytering.se
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB är en jobbförmedling, rekryteringspartner och jobbcoachningsföretag kopplad till Arbetsförmedlingen. Vi hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb och arbetsgivare att hitta rätt personal. Genom att erbjuda både rekryteringshjälp och kostnadsfri individuell coaching skapar vi matchningar som leder till långsiktiga anställningar.
Detta är ett deltidsjobb.
Keith Andersson keith@norbergsrekrytering.se
