Köksbiträde sökes till asiatisk restaurang i Helsingborg
2025-09-30
Vi är en asiatisk restaurang i Helsingborg som nu söker en positiv och samarbetsvillig person till vårt team. Vi söker ett köksbiträde som är villig att jobba heltid, både vardagar och helger.
Arbetsuppgifter:
Som köksbiträde hos oss hjälper du till med förberedelser i köket, enklare matlagning, disk och städning samt att hålla ordning i köket.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i restaurangkök, särskilt med sushi.
Språkkunskaper i thailändska, vietnamesiska eller kinesiska.
Låter detta som något för dig? Skicka gärna in din ansökan och cv så snart som möjligt. Tveka inte att kontakta för frågor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
0735809176
E-post: Elinhong@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luc Invest AB
(org.nr 556770-7632) Kontakt
Elin Hong Elinhong@live.se 0735809176 Jobbnummer
9534112