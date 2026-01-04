Köksbiträde sökes till asiatisk restaurang i Helsingborg
Luc Invest AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Helsingborg
2026-01-04
Vi är en asiatisk restaurang i Helsingborg som nu söker en positiv och samarbetsvillig person till vårt team. Vi söker ett köksbiträde som är villig att jobba heltid, både vardagar och helger.Publiceringsdatum2026-01-04Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde hos oss hjälper du till med förberedelser i köket, sushi till buffén, disk och städning samt att hålla ordning i köket.Kvalifikationer
Svensktalande, måste kunna kommunicera med resten av arbetarna på restaurangen.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i restaurangkök, särskilt med sushi.
Låter detta som något för dig? Skicka gärna in din ansökan och cv så snart som möjligt. Tveka inte att kontakta för frågor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
0735809176
E-post: Elinhong@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luc Invest AB
(org.nr 556770-7632) Kontakt
Elin Hong Elinhong@live.se 0735809176 Jobbnummer
9668481