Köksbiträde sökes Lion Bar Arenastaden (Solna)
Restaurang Rober i Solna AB / Restaurangbiträdesjobb / Södertälje
2026-03-13
Lion Bar Arenastaden söker nu ett köksbiträde som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som är seriös, arbetsvillig och har en stark arbetsmoral. Arbetet sker i ett högt tempo och kräver att du är ansvarstagande, punktlig och inte rädd för att arbeta hårt.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Disk och rengöring i köket
Förberedelse av råvaror
Hjälpa kockarna i det dagliga arbetet
Hålla köket rent och organiserat
Vi söker dig som
Har bra arbetsmoral och är pålitlig
Klarar av att arbeta i högt tempo
Är punktlig och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet från restaurang eller kök är meriterande, men rätt inställning är viktigast.
Vi söker endast personer som vill arbeta och bidra till ett starkt team.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: arenastaden@lionbar.se Arbetsgivare Restaurang Rober i Solna AB
Evenemangsgatan 26 (visa karta
169 56 SOLNA
