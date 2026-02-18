Köksbiträde/Restaurangbiträde Hötorgshallen Lunch Måndag- fredag 11-14
Keemchi AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keemchi AB i Stockholm
Om jobbet
Om Keemchi
Keemchi startades 2017 med mål att ta den Koreanska matkulturen till Sverige. Vi värdesätter hög kvalitet och arbetar ständigt med att utveckla våra smaker och maträtter. Vi värderar innovation inom matlagning, restaurang design och funktionalitet och alla jobbar tillsammans för att utveckla dessa punkter för att skapa en helt unik restaurangupplevelse.
Vi växer väldigt fort och söker därför fler personer som vill vara med oss att uppnå vår vision att ta den Koreanska matkulturen till hela Sverige.
Om Jobbet
Vi söker dig som är jobbsugen, intresse för matlagning och brinner för att skapa en fantastisk restaurangupplevelse. Hos oss kommer du arbeta med Koreansk matlagning, servering, kundbemötande samt sedvanliga restauranguppgifter.
Du som söker denna tjänst bör ha god social kompetens, vara strukturerad, noggrann och ha ett intresse för matlagning.
Hos oss arbetar man varierande tider dagtid, kvällar och helger.
Vi söker främst dig som planerar att arbeta tillsvidare, och som värderar ett långsiktigt samarbete mellan arbetsgivare och anställd.
För att söka tjänsten skicka:
CV
Personligt brev
Rekryteringen till denna tjänst kommer att ske löpande och tjänsten kan således komma att tillsättas innan sista ansökningsdag sök därför tjänsten redan idag!
Specificera vilken tjänst du söker. Vi kommer omgående att kontakta personer med ansökningar av intresse.
Vi tillämpar provanställning de första 6 månaderna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Skicka CV och personligt brev med bild.
E-post: alexander.bennet@keemchi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunch Personal Hötorget". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Keemchi AB
(org.nr 559075-3975), https://keemchi.se/
Sergels Torg 29, 111 57 Stockholm (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Keemchi Jobbnummer
9751010