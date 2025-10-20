köksbiträde på Spicy Hot
2025-10-20
Spicy Hot är en asiatisk matkedja som startade i Västerås år 2001. I dagsläget finns det totalt 13 st restauranger, vi finns i Västerås, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad och Västervik. På Spicy Hot arbetar vi med färska råvaror som tillreds på beställning och en maträtt tar ca 2-3 minuter att tillaga.
Vi har ca 30 st olika maträtter på menyn och inriktningen är thailändska och kinesiska smaker. Vi serverar ingen alkohol.
Vi söker dig som är en ambitiös person som vill utöka sina erfarenheter och färdigheter inom restaurangbranschen som köksbiträde. Du älskar mat och förstår vikten av kvalitet och mathantverk, fast i en imponerande fart.
Som köksbiträde på Spicy Hot kommer du jobba i ett högt tempo och därför är det extra viktigt att du förstår att kommunikation är avgörande för ett smidigt och roligt teamwork. Du kommer att ha möjlighet att arbeta med vårt erfarna team och få utbildning för att bli en expert på vår meny och våra processer. Dina uppgifter kommer att inkludera förberedelse av råvaror, rengöring och underhåll av köksutrustning och kök, diska, enklare matlagning samt varumottagning.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, men det är viktigt att du är villig att arbeta hårt och ta ansvar för dina uppgifter. Du bör kunna jobba självgående och i team. Arbetstiderna innefattar både dagar, kvällar och helger.
Det är meriterande om du har arbetat inom restaurang tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
maila alla intresser
E-post: binh@spicyhot.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SH på Västerleden AB
(org.nr 559071-3409)
Västerleden 62 (visa karta
)
633 47 ESKILSTUNA Arbetsplats
SH På Västerleden AB Jobbnummer
9565782