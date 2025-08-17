Köksbiträde på Johan n Friends!
2025-08-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Visa alla jobb hos Johan & Friends AB i Karlstad
Vi söker köksbiträden till Johan 'n Friends!
Vill du jobba med schyssta råvaror och ännu schysstare kollegor? Då kan du vara den nya vännen vi söker till vårt köksteam i Karlstad!
VI ÄR JOHAN 'N FRIENDS
Vårt mål är enkelt: att servera näringsrik och god mat, snabbt. Vi kallar det "Real Food Fast". Allting vi gör grundar sig i vår filosofi: "Be A Friend". Det betyder att vi är schyssta mot våra gäster, vår planet och - viktigast av allt - mot varandra i teamet.
ROLLEN
Som köksbiträde hos oss är du en oerhört viktig del av teamet. Du är med och skapar den matupplevelse som får våra gäster att komma tillbaka. Det är ett fartfyllt, roligt och givande jobb där du får arbeta med händerna och se direkta resultat av ditt arbete.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Förbereda våra råvaror: Du hackar, mixar och preppar allt som behövs för att skapa vår hemmagjorda falafel, hummus och fräscha sallader.
Montera beställningar med kärlek: Du ser till att varje rätt som lämnar köket håller vår höga kvalitetsstandard.
Vara en lagspelare: Du samarbetar tätt med dina kollegor och ser till att allt flyter på smidigt - särskilt under lunchrusningen.
VEM VI SÖKER: EN POSITIV LAGSPELARE
Det viktigaste för oss är inte ett långt CV utan din inställning och personlighet. Vi letar efter dig som är en naturlig lagspelare och som sprider positiv energi omkring dig.
Vi vill att du:
Är noggrann, pålitlig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Gillar när det är högt tempo och kan hålla huvudet kallt när det är mycket att göra.
Har en passion för mat och hygien - du förstår vikten av både smak och renlighet.
Är en vänlig och hjälpsam kollega som är redo att rycka in där det behövs.
Erfarenhet från kök eller restaurang är meriterande men absolut inget krav.
VAD VI ERBJUDER DIG:
En rolig och vänlig arbetsplats
Tydliga arbetsuppgifter och rutiner
Möjlighet att utvecklas
Anställningsform: Timanställning
Arbetstider: Dagtid, kvällstid och helger
Självklart schyssta villkor och lön enligt överenskommelse.
SUGEN PÅ ATT BLI EN DEL AV GÄNGET?
Perfekt! Vi intervjuar löpande, så om detta låter som ett jobb för dig, skicka in din ansökan redan idag.
Skicka ett kort personligt brev där du berättar lite om dig själv till johan@johanandfriends.com
. Märk din ansökan med "Köksbiträde Karlstad" i ämnesraden.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: Johan@johanandfriends.com Arbetsgivare Johan & Friends AB
(org.nr 559228-7782)
Tynäsgatan 10 (visa karta
)
652 16 KARLSTAD Jobbnummer
9461681