Köksbiträde och kock till Rosegarden i Ullared
Rosegarden i Ullared AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falkenberg
2026-01-27
Rosegarden söker köksbiträde och kock - Heltid
Vi söker nu en ansvarstagande och positiv köksmedarbetare till vår restaurang. Hos oss får du bli en viktig del av teamet i köket där du tillsammans med kollegor förbereder, tillagar och ser till att gästerna får en riktigt god och välgjord måltid - varje gång.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet. Genom vår introduktion och utbildning på plats lär vi dig allt du behöver för att lyckas. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, vilja att utvecklas och en känsla för noggrannhet och tempo i arbetet.
Tjänsten är på heltid och inkluderar arbete både vardagar och helger.
Vad innebär rollen?
Förbereda och tillaga råvaror enligt våra rutiner och recept
Hålla god ordning och hygien i kök och prepstationer
Följa instruktioner och samarbeta med köks- och serveringsteam
Diska, städa och bidra till att hela köket fungerar smidigt
Leverera mat med hög och jämn kvalitet - även under stressiga pass
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Har en positiv attityd och ser möjligheter snarare än hinder
Är effektiv, noggrann och stresstålig - även när tempot är högt
Trivs med att arbeta tillsammans i team men även självständigt
Är ansvarstagande och tar jobbet på allvar - även med enklare uppgifter
Kommunicerar antingen på svenska, kinesiska eller kantonesiska
Tidigare erfarenhet är inget krav - utbildning ges på plats
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ullared Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosegarden i Ullared AB
