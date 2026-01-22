Köksbiträde Norlandia Björnö
Norlandia Förskolor AB / Restaurangbiträdesjobb / Norrtälje Visa alla restaurangbiträdesjobb i Norrtälje
2026-01-22
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Förskolor AB i Norrtälje
, Värmdö
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vi på Norlandia förskolor söker dig som vill jobba som köksbiträde på vår förskola i Björnö i Norrtälje.På alla våra Norlandia Förskolor arbetar vi hälsofrämjande vilket även genomsyrar våra förskolor som erbjuder näringsrik och god mat lagad av våra utbildade kockar genom vårt matkoncept MatMedSmak. All mat lagas på plats med fina råvaror och mycket kärlek.
Beskrivning av tjänsten som köksbiträde i Norlandia förskolor Björnö
Vi ser på våra kockar och köksbiträde som fantastiska resurser som tillför värden och trivsel i verksamheten och till måltiden. För att skapa matglädje och en bra upplevelse är det fokus på hela måltiden. Som köksbiträde på Trollbäcken ansvarar du tillsammans med kocken att tillaga näringsrika och välsmakande måltider.
I din roll som köksbiträde är du trygg i din roll som köksbiträde och har lätt för att skapa positiva kontakter med både kollegor, barn och vårdnadshavare. Du ser måltiden som en viktig del i barnens pedagogiska utveckling och är engagerad i att bidra till deras upplevelse av mat och måltidsaktiviteter.
Vi värdesätter en lösnings inriktad och flexibel attityd, då du som köksbiträde hos oss behöver kunna anpassa dig efter förändringar och utmaningar i vardagen. God kommunikationsförmåga är också en viktig egenskap, då du behöver säkerställa att information når ut på ett effektivt sätt.
Som person trivs du med att arbeta i grupp med kocken men ser också vikten av att samarbeta nära med förskolans pedagoger . Du möter utmaningar med arbetsglädje och drivkraft, och tar gärna ett extra ansvar för att göra något litet extra för att höja måltidsupplevelsen. Du är också mån om att skapa relationer till både barn och pedagoger.
Vi vill etablera livslånga positiva matupplevelser hos barnen på våra förskolor och väcka barns nyfikenhet kring spännande smaker och utveckla deras sensoriska förmåga. Det innebär att vi ibland utmanar barnen när det gäller menyval och smaksättning.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Tillagning och servering av förskolans samtliga måltider ihop med kocken.
Städning enligt städrutiner och diskning.
Tillagning av specialkoster.
Bakning av matbröd och matlagning.
Dagligt arbete med egenkontroll/HACCP/Krav
Vara delaktig i vidareutveckling av vårt måltidskoncept Mat med Smak.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig arbetskläder i form av kockjacka.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi ser att du har en gymnasial utbildning inom restaurang och storkök eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Utbildning inom egenkontroll och livsmedelshygien.
Vid arbete i förskola krävs aktuellt utdrag från polisens belastningsregister som visas upp vid intervju.
Goda kunskaper inom tillagning av specialkost
Du är en trygg och ansvarstagande person som har ett förhållningssätt och bemötande mot stora som små som stämmer väl överens med förskolans värdegrund.
Du är lösningsinriktad, positiv och en driven person med ambitioner och arbetsglädje!
Du tycker om att ta ansvar och har lätt för att samarbeta med dina kollegor.
Du är en engagerad och positiv person som kan skapa förtroende med barn och vårdnadshavare.
Du har också en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: 50%
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enl. överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 6 februari, 2026. Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-22Kontaktuppgifter för detta jobb
Rektor: Carin Gripenberg
mail: carin.gripenberg@norlandia.com
telefonummer: 072-383 09 95 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7097444-1803538". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Björnövägen 36 (visa karta
)
761 41 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norlandia Förskolor Jobbnummer
9699740