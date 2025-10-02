Köksbiträde med kockambitioner till skolkök
Watma Education AB / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2025-10-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Watma Education AB i Linköping
, Mjölby
, Norrköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Ditt uppdrag
Som köksbiträde hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av dedikerade kollegor. Tillsammans ansvarar ni för att ge våra elever en positiv matupplevelse - med känsla av både restaurangmiljö och omtanke.
Ditt främsta ansvar är att ge bästa möjliga service i matsal och skapa en trivsam måltidsmiljö för våra elever. Tillsammans med en kollega arbetar du i mottagningsköket där du tillreder sallader, lagar kolhydrater och serverar mat. Du strävar efter att vara bäst i klassen på både service och kök.
Rollen innebär även varierande arbetsuppgifter som att skriva och presentera menyer, hantera disk samt se till att egenkontroll och hygienrutiner alltid följs.
För att ansöka vill vi att du har Erfarenhet från arbete i kök, restaurang eller liknande serviceyrke.
God kännedom om lagar och regler kring egenkontroll.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift - då du även ansvarar för att skriva menyer på daglig basis.
För att lyckas i rollen vet vi att du är Serviceinriktad, positiv och tycker om att möta både barn och vuxna i vardagen.
Noggrann, ansvarstagande och flexibel i en miljö med högt arbetstempo.
En lagspelare som trivs med att arbeta nära kollegor och bidra till ett gott arbetsklimat.
Lösningsorienterad och trygg med att ta initiativ när situationer snabbt behöver lösas i köket.
Villkor Anställningsform: Uppehållstjänst. Provanställning tillämpas.
Tillträde: December 2025 eller enligt överenskommelse.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), http://www.watma.se Arbetsplats
Watma Education Kontakt
Erik Ramberg erik.ramberg@watma.se Jobbnummer
9537386