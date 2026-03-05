köksbiträde, kassa biträde
Konditori Citadellet AB / Restaurangbiträdesjobb / Landskrona Visa alla restaurangbiträdesjobb i Landskrona
2026-03-05
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konditori Citadellet AB i Landskrona
Vi söker kökspersonal till vårt konditori.
Arbetsuppgifter: göra smörgåsar, förbereda lunch, sköta köket samt disk och städning. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs att arbeta i kök.
stå i kassan om det behövs.
vi jobbar som ett team här.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Mail eller på plats
E-post: Info@konditoricitadellet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konditori Citadellet AB
(org.nr 556770-9158)
Slottet 10 (visa karta
)
261 31 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Citadellet AB, Konditori Jobbnummer
9780374