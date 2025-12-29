Köksbiträde förskolan Lägret- Tillsvidare
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Publiceringsdatum2025-12-29Beskrivning
På förskolan Lägret är hållbarhet, glädje och engagemang viktigt.
Förskolan ligger i Vännäs, vackert placerat på Lägerområdet. På förskolan finns tre hemvisten (avdelningar). Vi har ett mottagningskök, vilket innebär att vi tillagar frukost och mellanmål på plats medan lunchen tillagas och levereras dagligen från LiljaskolanDina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla arbetsuppgifter som förekommer i mottagningskök, såsom tillagning av frukost och mellanmål, planering, inköp, disk och städning.
Du bör ha datakunskap då mycket av våra beställningar, kommunikation och dokumentation görs via dator.
Kreativitet och förmågan att vara organiserad, arbeta självständigt och effektivt i ditt sätt att arbeta samt att kunna förändra arbetet efter rådande situationer är viktiga egenskaper. Samarbetet med den pedagogiska personalen utifrån barnens behov kommer att vara centrala.Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet är meriterande och stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighetAnställningsvillkor
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/202". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Jennie Lindqvist 072-5199802
9664326