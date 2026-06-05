Köksbiträde för sommarsäsongen
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2026-06-05
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Köksbiträde sökes till Pickwick Pub & Restaurang
Vi söker nu ett köksbiträde till vårt kök på Pickwick i centrala Stockholm.
Du kommer att arbeta tillsammans med kökschef, souschef och övriga kollegor i köket. Arbetsuppgifterna består bland annat av förberedelser, enklare matlagning, disk, städning och att hålla köket rent och välorganiserat.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet från kök eller liknande arbete
Är punktlig och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i team
Kan hantera ett högt tempo och stressiga situationer
Har en positiv inställning och god arbetsmoral
Vi erbjuder:
Avtalsenlig lön
Ett härligt team och en trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Tjänsten innefattar arbete dagtid, kvällar och helger.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: jobb@pickwick.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Browar AB
(org.nr 556804-5248), http://www.pickwick.nu
Drottninggatan 6 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Browar AB Jobbnummer
9950783