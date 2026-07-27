Köksbiträde extraarbete
Nordrest Holding AB / Restaurangbiträdesjobb / Jönköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Jönköping
2026-07-27
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Vi söker köksbiträde
Är du en positiv och ansvarstagande person som trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu ett köksbiträde för ett vikariat på cirka 20–40 %, med arbete kvällar och helger.
Tjänsten passar perfekt för dig som studerar, vill arbeta extra eller söker ett flexibelt deltidsjobb.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde kommer du bland annat att:
Förbereda och tillaga enklare maträtter.
Hjälpa till med disk och städning.
Se till att köket är rent och välorganiserat.
Samarbeta med övriga kollegor för att ge våra gäster en bra upplevelse.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och har en positiv inställning
Är noggrann och tycker om att arbeta i team
Kan arbeta kvällar och helger
Är flexibel och tar egna initiativ
Har körkort och tillgång till bil
Ingen tidigare erfarenhet krävs – vi lär upp dig på plats. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, är arbetsvillig och vill utvecklas tillsammans med oss.
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
ter. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 20-40%
Tillträde: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8131841-2118046". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Brahehus 2 (visa karta
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563 91 GRÄNNA Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
10013223