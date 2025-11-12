Köksbiträde/Disk
Dinners Enköping AB / Restaurangbiträdesjobb / Enköping
2025-11-12
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dinners Enköping AB i Enköping
Som köksbiträde/diskare hos oss kommer du att arbeta med:
Disk och städ i köket
Förberedelser inför servering
Hjälp till kockar och övrig personal vid behov
Att bidra till en ren och trivsam arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Är noggrann, stresstålig och gillar att arbeta i team
Har ett gott öga för hygien och ordning
Har möjlighet att arbeta varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Kan laga mat och har en del erfarenhet av kök
Tidigare erfarenhet är meriterande, men det viktigaste är din inställning och vilja att lära dig!
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till: enkoping@dinners.se
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Välkommen till Dinners Enköping - där bra mat och gott teamwork möts! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: enkoping@dinners.se Arbetsgivare Dinners Enköping AB
(org.nr 556614-8515), https://dinners.se/restaurang/enkoping/
Grusgatan 2 (visa karta
)
745 37 ENKÖPING Arbetsplats
Dinners Enköping Jobbnummer
9602122