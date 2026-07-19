Köksbiträde
Berlin Döner Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Linköping
2026-07-19
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Om jobbet
Vi söker nu engagerade medarbetare till vår restaurang och foodtruck verksamhet i Linköping och Norrköping City. Tjänsten gäller deltid eller tillsvidare som passar dig och trivs med ett högt tempo, gillar att möta människor och vill arbeta i en social och varierande miljö.
Hos oss står service, kvalitet och teamwork alltid i fokus. Arbetsuppgifterna består bland annat av matförberedelse och enklare matlagning, kundservice, kassahantering samt att hålla rent och organiserat i restaurangen eller foodtrucken. Du kommer att ta emot beställningar, servera gäster och arbeta nära både kollegor och kunder under arbetspass där tempot stundtals kan vara högt.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har en positiv inställning till arbete och samarbete. Tidigare erfarenhet inom restaurang, service eller kök är meriterande men inget krav – det viktigaste är att du är arbetsvillig och vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder en arbetsplats med god sammanhållning, varierande arbetsdagar och möjlighet att utvecklas inom verksamheten. Hos oss blir du en viktig del av teamet och får arbeta i en miljö där alla hjälps åt för att skapa en bra upplevelse för våra gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@berlindoner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berlin Döner Sverige AB
(org.nr 559219-2370)
Nygatan 23 (visa karta
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582 19 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006055