Köksbiträde
Region Gotland / Restaurangbiträdesjobb / Gotland Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gotland
2026-06-29
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Måltiderna inom Region Gotland spelar en viktig roll i skolan, äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Genom att planera, tillaga och leverera mat bidrar avdelningen måltid till goda livsvillkor, en hälsofrämjande vård och en trygg, likvärdig och inspirerande lärmiljö. Måltiderna skapar värde för regionens medborgare varje dag.
Dagligen planerar, tillagar, levererar och serverar avdelningen cirka 11 000 portioner mat till barn och elever i förskolor och skolor, till brukare inom äldreomsorgen samt till patienter inom hälso- och sjukvården.
Köksområde 5 är en del av avdelning måltid och består av sju skolkök i och i närheten av Visby och just nu söker vi en ny medarbetare till Södervärnskolans kök.
I Södervärnskolan arbetar engagerade och erfarna medarbetare och det lagas dagligen mat till cirka 1000 gäster, både för skolans restaurang och för utskick till förskolor och skola.
Vill du bli en del av ett team som tillsammans arbetar för att ge våra gäster en riktigt bra måltidsupplevelse? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som köksbiträde arbetar du med att planera, förbereda och servera måltider enligt givna riktlinjer. Arbetet sker på ett effektivt och ekonomiskt sätt med fokus på god kvalitet. Målet är att ge våra gäster säkra, näringsrika, varierade och hållbara måltider med bra smak, trevlig presentation och god service i en trivsam miljö.
I arbetet ingår olika uppgifter så som:
tillredning av råkost
diskning
servering
efterarbete
kontakt med interna och externa aktörer
Arbetet sker alltid enligt fastställda rutiner, riktlinjer och gällande regelverk, exempelvis egenkontroll och hygienrutiner. Du deltar i olika arbetsmoment inom köket och ibland även inom andra kök inom avdelningen måltid. Du bidrar aktivt till förbättringar av service och kvaliteten. Vid behov kan du även medverka i olika projekt och utvecklingsarbeten.
Vi strävar efter att skapa förutsättningar för ett stimulerande arbete och en verksamhet som kan hantera förändringar på ett bra sätt, därför kan andra arbetsuppgifter tillkomma utifrån din kompetens och kökets behov.
För tjänsten som köksbiträde inom måltidsavdelningen är ingångslöneintervallet 27 000–30 500 kronor per månad. Vi tillämpar individuell lönesättning. Slutlig lön fastställs utifrån utbildning, relevant erfarenhet, kompetens och ansvar i rollen samt med hänsyn till gällande kollektivavtal.
Vem är du?
Vi söker dig som gärna har en utbildning inom restaurang och måltidsservice, till exempel en treårig gymnasieutbildning med inriktning restaurang, en KY-utbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
B-körkort är meriterande för tjänsten. Du har gärna några års erfarenhet av arbete i storkök och kunskap om specialkost är meriterande.
Vi söker dig som är självgående, stabil och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du trivs med att samarbeta med andra, är serviceinriktad och har ett professionellt och gott bemötande i kontakten med kollegor, gäster och andra samarbetspartners.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och fritidshem. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser enligt beskrivningen ovan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Södervärnsskolan (visa karta
)
621 00 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södervärnsskolan Kontakt
rekryterare
Matilda Hägg Struwe matilda.struwe@gotland.se 0498-203574 Jobbnummer
9982318