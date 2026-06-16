Köksbiträde
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Köksbiträde sökes - För vår kunds räkning 🍽️
Vi söker nu ett engagerat och arbetsvilligt köksbiträde till vårt team!Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som köksbiträde arbetar du med att stötta köket i det dagliga arbetet. Du hjälper till med förberedelser, disk, städning och ser till att köket håller en hög standard när det gäller hygien och ordning.Dina arbetsuppgifter
Förbereda råvaror (t.ex. skära grönsaker, enklare matlagning)
Disk och rengöring av köksutrustning
Städning och hålla rent i kök och arbetsytor
Ta emot och hantera leveranser
Följa hygien- och säkerhetsrutiner
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga
Är flexibel och arbetsvillig
Erfarenhet från kök är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Varierande arbetsuppgifter
Flexibla arbetstider
Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV.
Vi ser fram emot din ansökan!
OBS! Skriv ansökningskoden: SMKB012 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMKB012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9965390