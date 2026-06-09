Köksbiträde
Banffy Bar & Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-06-09
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Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad medarbetare för arbete som restaurangbiträde med fokus på kök och städning. Arbetsuppgifterna består bland annat av förberedelse av enklare mat, disk, rengöring av köksutrymmen, städning av restaurangens lokaler samt att bidra till en trivsam miljö för både gäster och kollegor. Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, stresstålig och har en positiv inställning. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi värdesätter arbetsvilja, punktlighet och god samarbetsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: info@brickyardbar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Banffy Bar & Restaurang AB
(org.nr 556938-9967)
Skånegatan 88 (visa karta
)
116 37 STOCKHOLM Jobbnummer
9956017