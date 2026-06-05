Köksbiträde
D L Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Helsingborg
2026-06-05
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, Ängelholm
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I samband med utvecklingen av vår verksamhet söker vi extra köksbiträde
Arbetsuppgifterna består av förbereder råvaror, assisterar kockar och sköter disk samt städning i restaurang- och storkök
Du ska kunna hålla tider, hantera stress, vara serviceinriktad, kunna arbeta i grupp och ha högt tempo.
Bra om du har erfarenhet från asiatisk restaurang.
Det är viktigt att den sökande är serviceinriktad, stresstålig och noggrann Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: dung.lam@yazhou.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D L Group AB
(org.nr 559019-5854)
Storgatan 28 (visa karta
)
262 32 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9950800