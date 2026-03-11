köksbiträde

TexMex i Skellefteå AB / Restaurangbiträdesjobb / Skellefteå
2026-03-11


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skellefteå, Robertsfors, Piteå, Norsjö, Vindeln eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TexMex i Skellefteå AB i Skellefteå

Köksbiträde sökes till Tacobar - heltid / deltid

Tacobar söker ett engagerat köksbiträde som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i ett kök med högt tempo där kvalitet, service och teamwork är i fokus.

Som köksbiträde hjälper du till med förberedelser av råvaror, enklare matlagning, montering av rätter, disk samt att hålla köket rent och organiserat. Du arbetar nära köksteamet för att säkerställa att våra gäster får god och snabb service.

Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och trivs i en livlig arbetsmiljö. Erfarenhet från restaurang eller kök är meriterande men inget krav - rätt inställning och vilja att lära sig är viktigast.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror
Hjälpa till vid tillagning och servering av mat
Disk och städning i köket
Säkerställa ordning och hygien i arbetsmiljön

Vi söker dig som:

Är stresstålig och gillar att arbeta i team
Är noggrann och ansvarstagande
Har god arbetsmoral och positiv inställning
Kan arbeta kvällar och helger

Vi erbjuder

Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Arbete i ett härligt team
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Låter det intressant?
Skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: flurim@tacobar.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "köksbiträde Tacobar".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
TexMex i Skellefteå AB (org.nr 559007-2335)
Nygatan 40 (visa karta)
931 31  SKELLEFTEÅ

Jobbnummer
9791438

Prenumerera på jobb från TexMex i Skellefteå AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TexMex i Skellefteå AB: