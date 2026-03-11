köksbiträde
Köksbiträde sökes till Tacobar - heltid / deltid
Tacobar söker ett engagerat köksbiträde som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i ett kök med högt tempo där kvalitet, service och teamwork är i fokus.
Som köksbiträde hjälper du till med förberedelser av råvaror, enklare matlagning, montering av rätter, disk samt att hålla köket rent och organiserat. Du arbetar nära köksteamet för att säkerställa att våra gäster får god och snabb service.
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och trivs i en livlig arbetsmiljö. Erfarenhet från restaurang eller kök är meriterande men inget krav - rätt inställning och vilja att lära sig är viktigast.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror
Hjälpa till vid tillagning och servering av mat
Disk och städning i köket
Säkerställa ordning och hygien i arbetsmiljön
Vi söker dig som:
Är stresstålig och gillar att arbeta i team
Är noggrann och ansvarstagande
Har god arbetsmoral och positiv inställning
Kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Arbete i ett härligt team
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: flurim@tacobar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "köksbiträde Tacobar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TexMex i Skellefteå AB
(org.nr 559007-2335)
Nygatan 40 (visa karta
931 31 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
9791438