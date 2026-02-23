Köksbiträde

China Town i Borås AB / Restaurangbiträdesjobb / Borås
2026-02-23


Chinatown är en asiatisk restaurang, som funnits på Yxhammarsgatan i Borås sedan 1983, än idag med samma ägare.
Vi söker köksbiträde som främst kommer att förbereda livsmedel, ex hacka grönsaker. Ta hand om städ, disk och diverse uppgifter som arbetet kräver.
Språkkrav: Svenska, engelska, kantonesiska ELLER mandarin är ett krav.
Tjänsten är på heltid/deltid med omgående start.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor och ansökan skicka ett mail till sophia@chinatownboras.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: sophia@chinatownboras.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
China Town i Borås AB (org.nr 556270-1945)
Yxhammarsgatan 3 (visa karta)
503 31  BORÅS

Arbetsplats
Restaurang China Town

Jobbnummer
9759281

