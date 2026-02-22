Köksbiträde
2026-02-22
Vi söker ett köksbiträde som vill hjälpa till i vårt kök. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, vi lär dig på plats. Du kommer att hjälpa till med förberedelser och hålla köket rent och organiserat.Publiceringsdatum2026-02-22Dina arbetsuppgifter
Skära och förbereda grönsaker, ris och andra råvaror
Hjälpa till med disk och rengöring
Hålla köket rent och snyggt
Följa hygien- och säkerhetsreglerKvalifikationer
Ingen erfarenhet krävs
Ansvarsfull och noggrann
Villig att arbeta i team
Kan svenska eller engelska
Vi erbjuder
Introduktion och upplärning
Trygg arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas i företagetSå ansöker du
Skicka CV eller ett kort mejl via Arbetsförmedlingen eller direkt till arbetsgivaren.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: Sharjinalam.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sharjin Alam AB
(org.nr 559490-4111)
Storhedsvägen 1
)
973 45 LULEÅ Arbetsplats
Sushi Daily,coop Kontakt
Md ASHRAFUL Alam sharjinalam.ab@gmail.com 0730825412 Jobbnummer
9756393