Köksbiträde

Sharjin Alam AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå
2026-02-22


Vi söker ett köksbiträde som vill hjälpa till i vårt kök. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, vi lär dig på plats. Du kommer att hjälpa till med förberedelser och hålla köket rent och organiserat.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Skära och förbereda grönsaker, ris och andra råvaror
Hjälpa till med disk och rengöring
Hålla köket rent och snyggt
Följa hygien- och säkerhetsregler

Kvalifikationer
Ingen erfarenhet krävs
Ansvarsfull och noggrann
Villig att arbeta i team
Kan svenska eller engelska

Vi erbjuder
Introduktion och upplärning
Trygg arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas i företaget

Så ansöker du
Skicka CV eller ett kort mejl via Arbetsförmedlingen eller direkt till arbetsgivaren.

Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: Sharjinalam.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sharjin Alam AB (org.nr 559490-4111)
Storhedsvägen 1 (visa karta)
973 45  LULEÅ

Arbetsplats
Sushi Daily,coop

Kontakt
Md ASHRAFUL Alam
sharjinalam.ab@gmail.com
0730825412

Jobbnummer
9756393

