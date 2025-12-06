Köksbiträde
2025-12-06
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Köksbiträde sökes till Texas Longhorn i Sollentuna
Vi söker ett engagerat och snabb köksbiträde som vill bli en del av vårt team.
Som köksbiträde arbetar du nära kocken och bidrar till att köket fungerar smidigt i det dagliga arbetet.

Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kocken med förberedelser (prepp av råvaror och enklare matlagning)
Servering av mat
Städning och disk
Alla övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter i ett kök
Tjänsten avser främst kvällar och helger, men någon enstaka lunch kan förekomma.
Vi söker dig som:
Är noggrann, flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga och positiv inställning
Har erfarenhet av köksarbete .
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med god sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom köksarbete
Arbetstider och anställningsgrad enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan och kontaktuppgifter till: Sollentuna@texaslonghorn.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Mejl endast
E-post: Sollentuna@texaslonghorn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mabels Kitchen AB
(org.nr 556829-1891)
191 28 SOLLENTUNA Arbetsplats
Texas Longhorn i Sollentuna Jobbnummer
9632138