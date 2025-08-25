Köksbiträde
Crave AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Crave AB i Stockholm
Hej, vi har en persisk och indisk restaurang i centrala Stockholm som behöver en kollega som kan arbeta i köket med hjälp av andra kollegor. Vi behöver duktiga och regelbundna kollegor till vår restaurang.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@diwan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crave AB
(org.nr 556752-3104)
Valhallavägen 153 (visa karta
)
115 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9475133