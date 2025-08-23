Köksbiträde

5 flowers food AB / Restaurangbiträdesjobb / Lund
2025-08-23


5 Flowers Food AB driver restaurangverksamhet i Lund och erbjuder genuin asiatisk mat.
Vi söker nu en köksbiträde som kan stötta vårt team i köket.
Arbetsuppgifterna kan inkludera:
Förberedelse av råvaror (tvätt, skärning, sortering)

Diskning och städning i köket

Hjälpa kockarna med enklare matlagning

Hålla rent och ordning i köksutrymmet

Vi ser gärna att du är noggrann, stresstålig och kan arbeta både självständigt och i grupp. Erfarenhet från restaurang eller kök är meriterande men inget krav - vi lär gärna upp rätt person.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: fengssondumplingshouse@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
5 flowers food AB (org.nr 559268-9029)

Kontakt
li feng
Jobbnummer
9472638

