Köksbiträde - Sushi
Tuv AB / Restaurangbiträdesjobb / Huddinge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Huddinge
2026-02-25
Hej där! Vi söker ett köksbiträde till vår restaurang. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. Restaurangen med inriktning på asiatiska rätter på menyn, sushi och pokébowl i huvudsak.Du kommer att ha koll på att allt är fräscht i restaurangen, avplockning, städning och se till så att våra gäster trivs. Du kommer även ta hand om diskning samt viss sophantering. Du är noggrann och arbetar bra i ett lag och förstår att alla ska vara varandra till hjälp. En del av arbetet kommer att ske kvällstid och helger. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt. Välkommen med din ansökan genom e-post! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Huddinge
E-post: maraltuv1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tuv AB
(org.nr 559149-7283), https://qopla.com/restaurant/lax-sushi-&-pok%C3%A9---huddinge/qqygmezY9p/order
Sjödalsvägen 15 (visa karta
)
141 47 HUDDINGE Arbetsplats
Restaurang Sushi and Poké Jobbnummer
9764116