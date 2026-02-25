Köksbiträde - Sushi

Tuv AB / Restaurangbiträdesjobb / Huddinge
2026-02-25


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tuv AB i Huddinge

Hej där! Vi söker ett köksbiträde till vår restaurang. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. Restaurangen med inriktning på asiatiska rätter på menyn, sushi och pokébowl i huvudsak.Du kommer att ha koll på att allt är fräscht i restaurangen, avplockning, städning och se till så att våra gäster trivs. Du kommer även ta hand om diskning samt viss sophantering. Du är noggrann och arbetar bra i ett lag och förstår att alla ska vara varandra till hjälp. En del av arbetet kommer att ske kvällstid och helger. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt. Välkommen med din ansökan genom e-post! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Huddinge
E-post: maraltuv1@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tuv AB (org.nr 559149-7283), https://qopla.com/restaurant/lax-sushi-&-pok%C3%A9---huddinge/qqygmezY9p/order
Sjödalsvägen 15 (visa karta)
141 47  HUDDINGE

Arbetsplats
Restaurang Sushi and Poké

Jobbnummer
9764116

Prenumerera på jobb från Tuv AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tuv AB: